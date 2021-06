Un Diable, un jour : découvrez Thomas Meunier à travers le regard de ses proches (Podcast)

Un Diable, un jour : Thomas - Episode 1/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Ludovic Techy est un bon ami de Thomas Meunier. Ils se sont rencontrés lors de tournois de sixte. Il se souvient de leur rencontre, de leurs matchs et de leurs troisièmes mi-temps. Guillaume François est joueur de foot professionnel. Il est aussi un bon copain de Thomas. Ils ont pu jouer ensemble et s’affronter quelques fois sur le terrain. Ce sont tous les deux des Ardennais pure souche. Les « Diabolux», c’est un club de supporters officiel de la ville de Arlon. Ils partagent deux passions avec le Diable : le foot et l’Orval. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.