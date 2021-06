Un Diable, un jour : découvrez Thibaut Courtois à travers le regard des gens qui l'aiment (Podcast)

Un Diable, un jour : Thibault - Episode 8/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Lisa Lichtfus est gardien de but chez les Red Flames. Elle a rencontré plusieurs fois Thibaut Courtois parce que leurs papas jouaient ensemble au volley. Elle se souvient aussi d’une fête de famille pendant laquelle elle a joué au foot avec lui. Valérie Courtois est la soeur de Thibaut. Elle a été volleyeuse professionnelle. Elle évoque l’esprit compétitif qu’elle partage avec son frère et nous décrit la place du sport dans sa famille. « La Pena », c’est un club de supporters officiel du Real de Madrid. Ramon, Félix et Roberto partagent leurs souvenirs de supporters ainsi que leur admiration pour le gardien de leurs équipes. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.