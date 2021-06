Un Diable, un jour : découvrez Romelu Lukaku à travers le regard des gens qui l'aiment (Podcast)

Un Diable, un jour : Romelu - Episode 7/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Jean Kindermans est directeur du centre de formation d’Anderlecht. Il nous livre les souvenirs de sa première rencontre avec Romelu Lukaku. Il nous raconte aussi l’histoire très personnelle d’un « cadeau » que le joueur lui a fait. Sara Dziri est une ancienne bonne copine de classe. Le souvenir d’un voyage scolaire lui permet de définir un trait de caractère exceptionnel de l’attaquant. Les « 4meDiables », c’est un club de supporters libramontois officiel des Diables Rouges. Ils sont des fans inconditionnels de Romelu et se souviennent d’une soirée arrosée très particulière autour d’un match de football. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.