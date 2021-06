Un Diable, un jour : découvrez Kevin de Bruyne à travers le regard des gens qui l'aiment (Podcast)

Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale.

Tout petit déjà, Kevin de Bruyne était un vrai phénomène. Rudy Schelstraete, son tout premier entraineur à Drongen (Tronchiennes), se souvient encore de l'arrivée de ce petit prodige de 5 ans, dans ce club qui était jusqu'alors connu pour sa buvette de travers et son terrain boueux. Et dès ses débuts, ce petit garçon à la coupe au bol et aux cheveux tout blancs, a vite attiré l'attention des supporters, et la crainte des défenseurs adverses...

Aujourd'hui, il sème la terreur en Angleterre, au plus grand bonheur de Jurgen, le dirigeant du club de supporters belge de Manchester City. Des supporters qui n'ont pas hésité à rapatrier les trophées remportés par le Club en Belgique, et donc à rencontrer Kevin, mais aussi Pep Guardiola ! En tout cas, pour eux, Kevin a la stature pour mener les Diables en finale de l'Euro. Et ils ont déjà hâte de fêter cela tous ensemble.

Et pour boucler la boucle, nous sommes retournés à Drongen (Tronchiennes) où nous avons rencontré Jeroen Verhille. Il est le directeur de la KDB Cup, un tournoi international pour les jeunes qui se déroule dans ces installations qui ont bien évolué depuis le passage de Kevin. Aujourd'hui, ce sont des centaines de promesses du football qui sont passées par ce tournoi, des étoiles et des rêves plein les yeux. Et lors de ce week-end incroyable, Kevin de Bruyne n'est jamais très loin pour les encourager... surtout que la maison de son enfance ne se trouve qu'à 500 mètres.