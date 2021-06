Un Diable, un jour : découvrez Eden Hazard à travers le regard des gens qui l'aiment (Podcast)

Un Diable, un jour : Eden - Episode 5/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Alexandre Gaspar est un ami d’Eden Hazard depuis l’enfance. C’est aussi un gros fan de foot. Il nous dresse un portrait de son copain à travers quelques anecdotes, en toute simplicité. Tiffany et les « Belgian Fans » sont des fans inconditionnels du Diable Rouge. Ils partagent leur bonne humeur et leur amour du football. Vincent Langendries est un journaliste sportif passionnant et passionné. Il a toujours eu une relation privilégiée avec la famille Hazard. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.