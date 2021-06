Un Diable, un jour : découvrez Dries Mertens à travers le regard de ses proches (Podcast)

Un Diable, un jour : Dries - Episode 4/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Denis Odoi est un joueur de foot de Premier League. Il a vécu des années durant une amitié très forte avec Dries Mertens. Benoît Lardrière a lui aussi été footballeur professionnel. Sa carrière a connu des hauts et des bas et, lorsqu’il était un peu dans le creux de la vague en Italie, il a appelé son vieil ami. Baes et ses amis regardent souvent les matchs des Diables ensemble, autour d’un barbecue. Et comme tout louvaniste qui se respecte, ils connaissent Dries de loin. Selon eux, il y a un match où tout a changé pour l’équipe nationale... Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.