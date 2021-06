Un Diable, un jour : découvrez Axel Witsel à travers le regard de ses proches (Podcast)

Un Diable, un jour : Axel - Episode 3/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Rafaella Szabo Witsel est l’épouse d’Axel. Elle balaie d’un revers de main tous les préjugés que l’on peut avoir sur les femmes de footballeurs. C’est une femme active qui jongle avec son boulot, sa vie de famille et les impératifs professionnels de son mari. Philippe Albert a été Diable Rouge il y a plus de 20 ans. Il est aujourd’hui consultant sportif. Il nous décrit Axel avec sa vision professionnelle : un savant mélange d’empathie et d’impartialité. Les « Diaboulets », c’est un fan club officiel des Diables Rouges à Liège, la ville natale d’Axel. Ils nous racontent leur vie de supporters, à la sauce lapin. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.