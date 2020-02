Un deuxième maillot blanc pour les Diables à l'Euro ?

Les Diables rouges vont-ils évoluer en blanc lors de l’Euro 2020. Selon le site FootyHeadlines.com, spécialisé dans la divulgation des maillots avant les présentations officielles, c’est une possibilité.



A côté du maillot rouge, les Belges pourraient jouer avec une vareuse "extérieure" blanche. Le short et les chaussettes seraient de la même couleur.



Des lignes rouges sur les épaules et rouges et noires sur le bas des manches viendraient compléter la tunique. Un "B" aux couleurs nationales pourrait prendre place dans le dos, sous le col.



Les Diables ont déjà porté un maillot blanc dans le passé. Ces dernières années, le deuxième maillot a été noir (Coupe du Monde 2014), bleu ciel (Euro 2016) ou jaune (Coupe du monde 2018).