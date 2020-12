Un départ de Divock Origi de Liverpool envisageable dès janvier

Sept minutes de jeu en Premier League et quelques apparitions en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions : c’est tout ce qu’a pu glaner Divock Origi depuis le début de la saison avec Liverpool. Déterminant dans la conquête de la Coupe aux Grandes Oreilles il y a un an et demi, l’attaquant belge ne semble plus avoir d’avenir à Anfield Road.

Le Diable rouge n’est manifestement plus un premier choix pour Jürgen Klopp qui lui laisse peu d’espace malgré la blessure de Diogo Jota. Selon Het Laatste Nieuws, un départ d’Origi serait même envisageable dès janvier.

Et il faut dire que l’attaquant de 25 ans a besoin de rapidement retrouver du temps de jeu s’il veut regagner la confiance de Roberto Martinez. Origi était en effet absent de deux des trois dernières sélections dévoilées par l’Espagnol et doit donc à nouveau s’illustrer pour entrer en ligne de compte pour l’Euro 2020.

A l’heure actuelle, aucune piste n’émerge concrètement mais les choses pourraient changer lors du prochain mercato hivernal. L’intérêt de clubs comme Wolverhampton, Brighton, Aston Villa, Schalke 04 et la Fiorentina a été timidement cité tandis qu’une hypothèse belge n’est pas à l’ordre du jour, estime Het Laatste Nieuws.

