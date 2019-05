Un but, un assist et des statistiques bluffantes en 35 minutes : De Bruyne impérial à Wembley

Manchester City a humilié Watford 6-0 en finale de FA Cup dimanche après-midi. Les Skyblues avaient déjà fait le gros du boulot en première période en prenant deux buts d’avance et ont submergé les 'Hornets' de buts à partir de l’heure de jeu. Un changement de rythme que l’on peut assurément imputer à la montée au jeu de Kevin De Bruyne à la 55e minute.

Élu homme du match alors qu’il n’a disputé que 35 minutes, le Diable rouge a sorti une prestation de très haut niveau, réussissant absolument tous ses gestes. Buteur avec un dribble de grande classe à la 61e minute, De Bruyne a également offert le but du 4-0 à Gabriel Jesus (68e).

Au-delà de ces deux buts amenés, KDB a mis son pied dans tous les bons coups des Cityzens. 51 ballons touchés, 40 passes réussies sur 40 tentées, 3 passes amenant une occasion. Les statistiques parlent d’elles-mêmes.

Quand on voit cet état de forme et de fraîcheur, on est impatient de le voir début juin avec les Diables rouges pour qui il n’a plus joué depuis la Coupe du monde en raison des blessures à répétition qui ont perturbé sa saison.