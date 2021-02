Un but sensationnel, un assist à la De Bruyne: Lukaku dévastateur lors du derby milanais (vidéos)

L’Inter a démarré ce derby pied au plancher dimanche après-midi. Les Nerazzurri ont acculé leurs adversaires dès les premières minutes de jeu dans ce match au sommet de Serie A et ont évidemment pu compter sur Romelu Lukaku. Le Belge s’est montré décisif dès la 5e minute avec une accélération balle au pied dévastatrice. Arrivé aux abords du rectangle, il a d’abord tenté un centre contré par Kjaer mais a rapidement récupéré le ballon pour remettre le ballon dans le rectangle. Cette fois-ci plus appliqué, l’avant-centre des Diables rouges a déposé le cuir sur la tête de son partenaire d’attaque Lautaro Martinez, auteur du 0-1.

Nouvelle prestation XXL pour Romelu Lukaku lors du derby milanais. Une nouvelle fois imprenable balle au pied, le Diable rouge a été efficace à la finition pour mettre son équipe sur orbite avec un but et un assist face à l'AC Milan.

Après un nouveau but de Lautaro Martinez (57e), Lukaku a de nouveau fait parler sa puissance avec une accélération similaire à celle du premier but. Servi à 40m du but, le Diable rouge l'a cette fois-ci joué en solo pour prendre de vitesse l'arrière-garde milanaise. Il a alors lâché une frappe du gauche imparable pour Donnarumma pour s'offrir son 17e but de la saison en Serie A, ce qui le propulse en tête du classement des buteurs devant Cristiano Ronaldo (qui joue lundi).

Pour son 5e match face à l'AC Milan depuis qu'il porte le maillot de l'Inter, Lukaku aura une nouvelle fois su se montrer décisif. Lors des quatre rencontres précédentes face aux Rossoneri, il avait à chaque fois marqué un goal.

A noter que la rencontre est toujours en cours.