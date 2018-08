Un ancien joueur du Celtic ne ménage pas Dedryck Boyata

Auteur d’un but avec le Celtic Glasgow le week-end dernier, Dedryck Boyata a retrouvé le sourire dans un club qu’il aurait souhaité quitter cet été. La formation écossaise a refusé une offre de Fulham pour le défenseur central belge alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Des tensions sont nées à la suite de ce refus et Chris Sutton, ex-joueur du Celtic de 2000 à 2006, ne l’a pas oublié et il l'a fait savoir lors d'un entretien à la BBC Radio 5 Live.

Son but face à Hamilton en championnat n’efface pas tout. "Même s’il a marqué le but de la victoire, il n’a pas montré de respect pour le maillot du Celtic", considère Chris Sutton qui ne parvient pas à pardonner le Diable rouge qui aurait refusé d’effectuer le déplacement à Athènes en match préliminaire de la Ligue des Champions. Boyata avait, à l’époque, expliqué qu’il était blessé.

"Porter le maillot du Celtic ne doit pas être un second choix, a déclaré un Sutton qui estime qu’il ne mérite pas d’être pardonné. "Cela aurait aidé qu’il présente ses excuses mais le fait qu’il ne l’ait pas fait en dit long sur son arrogance".

Des propos durs et il ne s’arrête pas en si bon chemin. "Nous ne parlons pas d’un joueur de classe mondiale. Boyata a déjà commis des erreurs lors de rencontres au sommet. Le fait qu’il soit le meilleur défenseur central dans le noyau du Celtic, cela veut simplement dire que le Celtic aurait dû chercher des renforts à cette position l’été dernier", a-t-il conclu.

Dedryck Boyata a été une des révélations chez les Belges au dernier Mondial en Russie. Il fut titulaire lors des trois rencontres de la phase de poules (face au Panama, la Tunisie et l'Angleterre). Il a ensuite cédé sa place à Vincent Kompany à partir des huitièmes de finale.

Boyata évolue au Celtic depuis 2015, formation avec laquelle il a décroché 3 titres de Champion d’Ecosse, 2 Coupes d’Ecosse et 1 Coupe de la Ligue écossaise.