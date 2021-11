Tuchel espère récupérer Lukaku contre la Juventus : "Il avait l’air bien à l’entraînement"

Thomas Tuchel ne sait pas encore s’il pourra compter sur Romelu Lukaku pour le choc du groupe H de Ligue des Champions entre la Juventus et Chelsea mardi à Stanford Bridge. Alors que le Diable rouge est absent depuis un mois suite à une entorse à la cheville, le manager des Blues a donné de ses nouvelles lundi lors de la conférence de presse d’avant-match.

"Je ne suis pas certain qu’il sera là", a répondu Tuchel à propos de Lukaku. "On a encore un entraînement avant le match. Hier (dimanche), il s’est entraîné avec l’équipe et il avait l’air bien. On verra comment il réagit. Il doit encore voir les médecins et les kinés ce lundi pour voir comme il va", a expliqué le coach allemand. "Peut-être qu’on pourra l’intégrer à l’équipe en dernière minute mais c’est le maximum que l’on peut faire maintenant."

Kai Havertz est lui aussi incertain alors que Jorginho et Timo Werner seront bien de la partie.

La Juventus est quant à elle privée de Giorgio Chiellini et de Danilo en défense. Le Belge Koni de Winter (19 ans) a donc été convoqué par Massimiliano Allegri. Déjà sur le banc en Ligue des Champions face au Barça l'an dernier, il n'a pas encore joué la moindre minute avec l'équipe première.