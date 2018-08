Trossard, Verstraete, Vanaken et Castagne, 4 nouveaux Diables rouges repris par Martinez

Leandro Trossard, Birger Verstraete, Hans Vanaken et Timothy Castagne - © Belga

On dénombre 4 nouvelles têtes dans la sélection : Timothy Castagne (22 ans - Atalanta Bergame), Hans Vanaken (26 ans - Club de Bruges), Leandro Trossard (23 ans - KRC Genk) et Birger Verstraete (24 ans - La Gantoise) qui réussissent un excellent début de saison. Ces éléments sont suivis depuis plusieurs mois et le temps est venu de toute évidence pour eux d’intégrer le noyau A. A souligner que trois des quatre nouveaux proviennent du championnat de Belgique !

2 des 23 sélectionnés pour le Mondial russe ne figurent pas dans la liste du coach fédéral. Il s’agit de Kevin De Bruyne, blessé au genou et écarté jusqu'en novembre, mais aussi d’Adnan Januzaj également blessé et qui n’a plus joué depuis la Coupe du Monde.

Roberto Martinez peut cependant compter sur Vincent Kompany, Mousa Dembélé et Marouane Fellaini, tous finalement bien décidés à continuer l'aventure sous le maillot des Diables. Le coach catalan continue de faire confiance au groupe constitué depuis deux ans. Et ce, même si certains manquent cruellement de temps de jeu depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison. A noter que Matz Sels et Christian Benteke, écartés juste avant le Mondial, effectuent leur retour dans le groupe. Par contre, pas de Laurent Ciman, qui vient de signer à Dijon, ni de Christian Kabasele (Watford) dans cette sélection.

Les Diables Rouges n'auront donc qu'un match amical en Écosse afin de préparer au mieux leur entrée en lice en Ligue des Nations, nouvelle compétition continentale appelée à remplacer les amicaux. Ce match à Glasgow sera à suivre en direct en télé, sur Auvio et RTBF.be/sport ainsi que sur Vivacité.

Tombée dans le groupe 2 de la Ligue A, la Belgique défiera l'Islande et la Suisse à deux reprises. Les quatre vainqueurs de groupes en Ligue A se disputeront le premier titre lors des demies (5-6 juin 2019) et de la finale (9 juin 2019).