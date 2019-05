Trossard mis à l’amende par l’Union belge pour ses propos homophobes

L’URBSFA a adressé un avertissement officiel et a infligé une amende à Leandro Trossard pour ses propos homophobes. Le joueur de Genk a d’ores et déjà accepté la sanction.

Le capitaine des champions de Belgique avait « dérapé » à l’occasion des festivités du titre du KRC Genk.

« La fédération condamne tout type de comportement homophobe. Les propos de Leandro Trossard sont diamétralement opposés aux valeurs véhiculées par l’URBSFA, telles que l’inclusion et la tolérance. Par cette action, Trossard a également violé le code de conduite des Diables Rouges », écrit la fédération dans un communiqué.

Le joueur a rapidement formulé des excuses. Mais l’URBSFA a voulu marquer le coup. « L’URBSFA prend les faits cependant très au sérieux en adressant un avertissement officiel à Leandro Trossard et elle envisagera des sanctions sportives en cas de récidive. De plus, l’URBSFA inflige une amende à Leandro Trossard, telle que déterminée dans le code de conduite ».



Cette amende sera reversée à une bonne cause.