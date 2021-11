Trophée The Best : Thibaut Courtois sous-entend qu’il subit les conséquences de ses propos sur la FIFA

Thibaut Courtois n’est pas habitué à garder sa langue dans sa poche. Peu importe face à qui il se retrouve. C’est de cette façon que le joueur du Real Madrid s’est attaqué publiquement à la FIFA et l’UEFA à la mi-octobre et qu’il pense aujourd’hui en subir les conséquences.

Sa sortie médiatique avait été remarquée, considérant que les deux institutions ne se souciaient pas vraiment du bien-être des joueurs mais uniquement "de leurs poches".

"Ce n’est qu’un match pour de l’argent, il faut être honnête. Nous avons joué ce match car pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire. […] L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons à nouveau jouer jusqu’à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser ! Plus personne ne se soucie des joueurs […] Trois semaines de vacances ne suffisent pas pour que les joueurs puissent jouer pendant 12 mois au plus haut niveau. Si nous ne disons jamais rien, ce sera toujours la même chose… l’UEFA a encore créé une nouvelle compétition avec la Conference League. Ils peuvent être en colère contre les équipes qui veulent une Super League mais ils ne se soucient pas des joueurs, ils se soucient juste de leurs poches"

Ce lundi, la liste des joueurs retenus pour recevoir le trophée de meilleur gardien de la saison, délivré par la FIFA, a été dévoilée. Aucune trace du gardien belge du Real Madrid. Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel sont les cinq joueurs retenus. Ce qui ne plaît pas vraiment à Thibaut Courtois qui a déclaré ce mardi en conférence de presse : "Je pense que je ne suis pas nominé pour The Best à cause de ce que j’ai dit il y a un mois. Je n’en dirai pas plus." Un sous-entendu très clair. Et il faut bien avouer qu’il est surprenant de ne pas retrouver Courtois dans cette liste, lui qui a réalisé une saison particulièrement réussie.