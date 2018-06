Touché à l'aine, Kompany quitte la pelouse à l'improviste contre le Portugal

Vincent Kompany a quitté la pelouse du stade Roi Baudouin de manière précipitée samedi à la 53e minute de la rencontre entre la Belgique et le Portugal. "Touché à l'aine" comme le révélera après la rencontre le sélectionneur Roberto Martinez, Kompany est dans l'incertitude à deux jours de la sélection définitive pour le Mondial.

Quelques instants avant sa sortie, Kompany a allongé la jambe pour tenter de subtiliser le ballon à Gelson. Un geste fatal au Diable rouge qui a immédiatement grimacé avant de se diriger vers le banc de touche et échanger quelques mots avec Roberto Martinez.

Kompany a ensuite regagné les vestiaires et laissé sa place à Dedryck Boyata. Ce qui est sûr c'est qu'au vu des antécédents du Citizen, les nouvelles sont loin d'être encourageantes.

"Nous sommes dans l’incertitude au sujet de Vincent Kompany" a avoué Martinez. "Nous étions tellement contents de son travail depuis le début de la préparation, de sa façon de partager son expérience et de faire attention à tous les aspects de la préparation. On voulait éviter ce genre de choses. Ça semble musculaire, ce n’est pas un très bon signe.

Mais nous devons faire attention, il faut attendre une évaluation médicale et voir comment il se sent. Nous ne voudrions pas perdre un joueur comme Vinny Kompany, c’est clair. Mais c’est un battant, il a déjà traversé tant de choses dans le football. S’il y a bien quelqu’un qui est capable de revenir vite et bien, c’est lui, c’est sûr. Nous verrons. C’est un moment difficile mais attendons."