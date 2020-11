Tottenham taquine Jan Vertonghen : "A quand le prix du meilleur assist?"

Comme chaque année, la FIFA a dévoilé les candidats aux différents trophées remis par la Fédération internationale de football. Si Kevin De Bruyne est nominé au prix de joueur FIFA de l’année et Thibaut Courtois au prix de meilleur gardien, d’autres ont été choisis pour tenter de remporter le prix Puskàs, qui récompense le joueur ou la joueuse ayant marqué le plus beau but de la saison.

Le club de Tottenham souhaiterait quant à lui décerner un nouveau trophée, la passe décisive de l’année ! Et pour le club anglais, pas de doute, c’est Jan Vertonghen qui mérite ce prix. Le défenseur des Diables rouges, désormais à Benfica après avoir passé 8 saisons chez les Spurs, réalisait une magnifique passe pour son coéquipier Heung-min Son, qui s’en allait inscrire un but après avoir dribblé toute l’équipe adverse. Un but en solitaire qui permet d'ailleurs à Son d'être en course pour gagner le prix Puskàs.

Vous l’aurez compris, il s’agit bien d’un clin d’œil de Tottenham à son ancien joueur, qui manque certainement au club anglais et à tous ses supporters.