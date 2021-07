Tottenham et un club qatari auraient un accord pour Toby Alderweireld : le Diable Rouge hésiterait encore

Nous vous annoncions au début du mois de juillet les envies d’ailleurs de Toby Alderweireld, depuis lors, le club travaillerait sur le dossier pour vendre le joueur. Le Telegraph, annonce un accord entre Tottenham et Al-Duhail, club qatari. Mais Het Laatste Nieuws précise un petit peu les choses…

Ce n’est toujours qu’une rumeur mais elle a fortement enflé ces dernières heures dans plusieurs médias, un accord aurait été trouvé entre Al-Duhail et Tottenham pour un transfert du Belge, pour un montant de 13 millions d’euros alors que les Spurs demandaient initialement deux millions d’euros de plus. Un frein subsisterait néanmoins pour la signature du contrat, et pas des moindres, le joueur hésiterait encore. Les différents médias relayant l’information annoncent qu’Alderweireld se rendra sur place ce week-end pour décider, ou non, de rejoindre le Qatar.

À 32 ans, Alderweireld aurait déjà été approché par l’Antwerp mais les exigences salariales du joueur n’ont pas pu être garanties. Un intérêt de la part du PSV Eindhoven a aussi été évoqué mais sans aboutir à rien de concret.

Alderweireld est arrivé à Tottenham en juillet 2015 en provenance de l’Atlético de Madrid. Cette saison, Toby a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec les Spurs. Pour un total en six saisons de 243 matches et tout de même huit buts.

Son contrat, prolongé en décembre 2019 pour la dernière fois, court jusqu’en juin 2013.