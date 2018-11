Toby Alderweireld sur les Diables blessés : "Cela en dit long sur l'intensité de notre saison"

La liste des Diables rouges blessés est particulièrement longue : Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Kevin De Bruyne, Christian Benteke ou encore Romelu Lukaku. Lors du match entre Naples et le PSG, Dries Mertens est sorti touché à l’épaule (entorse) et Thomas Meunier a été touché à la cheville.

Marouane Fellaini n’a plus joué depuis 6 octobre mais est repris dans le groupe de Manchester United en déplacement à la Juventus. Eden Hazard, victime de douleurs au dos, a repris le week-end dernier.

Toby Alderweireld n’est toutefois pas inquiet à l’approche des deux prochains matches de notre équipe nationale (le 15 novembre face à l’Islande et le 18 novembre en Suisse dans le cadre de la Nations League). "Nous avons un noyau assez large chez les Diables et nous sommes en mesure de faire face aux nombreuses blessures", a expliqué le défenseur des Spurs à Sporza après la victoire de Tottenham face au PSV en Ligue des Champions.

Et de poursuivre : "Cela en dit long sur l’intensité de notre saison. Nous jouons un match tous les trois jours et c’est beaucoup. Et avec la Nations League, il y a un nouveau tournoi qui s’ajoute au programme."

Bref, l’accumulation des rencontres devient de plus en plus lourde à digérer. Le manque de repos constitue un réel problème. Ce n’est pas la première fois que les joueurs s’en plaignent et remettent, d’une certaine manière, en question cette nouvelle compétition.

"Pour les joueurs de Premier League, c’est une période très difficile mais bon, le noyau des Diables rouges est large, d’autres joueurs doivent à présent se montrer", a enfin confié Toby Alderweireld.