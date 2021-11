Toby Alderweireld se blesse avec Al-Duhail à une dizaine de jours des prochains matches des Diables Rouges

Toby Alderweireld s'est blessé et a dû être remplacé lors du match au sommet du championnat du Qatar entre son club de Al-Duhail et Al-Sadd (3-3) après seulement six minutes, mercredi.

On ignore la nature de la blessure et sa gravité. Il pourrait s'agir d'une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national Roberto Martinez, qui annoncera vendredi sa sélection pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 : contre l'Estonie (13 novembre) et au Pays de Galles (16 novembre).

Dans le secteur offensif, Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, blessés, sont eux aussi incertains.

Toby Alderweireld, 32 ans, a participé à huit des neuf matchs de championnat de Al-Duhail cette saison. Le club occupe la deuxième place (22 points sur 27), à trois points du leader Al-Sadd (25 points), qui pourrait avoir été entraîné pour la dernière fois par l'Espagnol Xavi mercredi.

Selon différents médias, Xavi est sur le point de revenir au FC Barcelone qui cherche un successeur à Ronald Koeman pour entraîner l'équipe.