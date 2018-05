Toby Alderweireld : "Radja ? C'est une décision du coach"

Au lendemain de l'annonce de la (pré) sélection pour le Mondial, les 28 joueurs appelés par Roberto Martinez ne seront pas tous présents au premier entraînement programmé à 14h au Belgian Football Centre à Tubize.



Toby Alderweireld, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jan Vertonghen et Michy Batschuayi sont concernés.

Toby Alderweireld a rencontré la presse avant ce premier entraînement. Il a évoqué la non sélection de Radja Nainggolan qui a fait coulé beaucoup d'encre.

"Radja est évidemment un ami. J’ai même joué avec lui en jeunes au Beerschot. C’est dommage pour lui mais finalement c’est la décision du coach. Et on ne peut rien y changer. Je lui ai envoyé un message. Plus, je ne peux pas faire. C'est dommage pour tout footballeur de manquer un tel tournoi", a-t-il confié à notre micro.

A la question de savoir si le coach en a parlé avec des joueurs, le défenseur central des Spurs répond de manière catégorique : "Non, c’est 100% une décision du coach. Il choisit et nous devons suivre."

Dans la foulée de l'annonce de sa non-sélection, Nainggolan a annoncé sa retraite internationale. "C'est difficile pour les autres de juger. C'est à lui seul de décider", a déclaré Alderweireld.

Et d'ajouter : "Nous sommes désormais concentrés à fond sur la préparation pour la Coupe du Monde". Et son ambition est clairement de la gagner !

Physiquement, il se sent de mieux en mieux et il a "une envie énorme" de jouer après sa blessure aux ischio-jambiers qui l'a écarté des terrains durant quatre mois. Il a pu rejouer en fin de championnat.

"J'ai beaucoup travaillé. Je me sens bien et fort. Et je suis frais. J'ai atteint un bon niveau dans les matchs que j'ai disputés. Je n'ai pas peur de me blesser à nouveau", a expliqué le défenseur de Tottenham, arrivé à Tubize après avoir passé du temps en famille. "C'était une bonne chose, ça permet de te vider l'esprit."

Alderweireld veut à présent affûter sa condition : "Je compte profiter des rencontres de préparation pour poursuivre sur ma lancée. Je ne sais pas si je serai aligné pour tous, le coach décidera. J'ai moins joué que les autres saisons en raison de cette blessure. Mon envie de jouer est énorme."

Après le Mondial 2014 et l'Euro 2016, Alderweireld disputera son troisième grand tournoi avec les Diables. "Par rapport à l'Euro 2016, je suis un peu plus âgé et le groupe plus adulte. Nous savons tous ce qui est mieux, ce qui va arriver. Nous sommes confiants, car tout le monde sait ce qu'il va arriver", a-t-il souligné. "Derrière, nous avons suffisamment d'expérience et il y a une bonne organisation, même s'il est important que tout le monde reste en forme.