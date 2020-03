Tite ne s'est toujours pas remis de Belgique - Brésil : "Ça m'empêche souvent de dormir"

Tite, l'actuel sélectionneur du Brésil, était déjà en place lors de la Coupe du Monde 2018, qui a vu les Auriverdes être éliminés par la Belgique au stade des quarts de finale. Aujourd'hui encore, ce match hante de temps en temps les nuits de l'entraîneur de 58 ans...

"De tous les matches que j'ai dirigés, c'est celui au cours duquel mon équipe a été la plus créative, où on a frappé le plus grand nombre de fois au but..., se rappelle Tite dans un entretien accordé à France Football, où il aborde de nombreux autres sujets. Et le football offre toujours deux lectures différentes d'un match : il y a d'un côté le résultat, et de l'autre, la performance... Ce jour-là, le résultat n'a pas été révélateur de notre performance ! On a cadré neuf tirs... Ce match, j'y repense très souvent pendant la nuit, et ça m'empêche de dormir !"