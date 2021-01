Timothy Castagne meilleur joueur de Leicester selon les internautes de la BBC

C’est ce qu’on appelle une intégration parfaite et un transfert réussi. En quelques mois à Leicester, Timothy Castagne fait l’unanimité. Mieux même, il est considéré comme le meilleur joueur de son équipe selon les notes attribuées sur le site de la BBC.



A chaque rencontre, les internautes du prestigieux média britanniques sont invités à coter les joueurs. Et à ce petit jeu-là, le Diable rouge obtient la meilleure moyenne cette saison.



Castagne, arrivé cet été de l’Atalanta, a directement marqué les esprits. Décisif (1 but, deux assists) lors de ses trois premiers matches, il n’est sorti du onze qu’en raison d’une blessure. Une fois rétabli, il a retrouvé sa place de titulaire.



"Castagne est un excellent renfort pour Brendan Rogers et un des joueurs de Leicester les plus constants dans la course au titre. Le Belge a manqué une partie de la saison en raison d’une blessure, mais avec un but et trois passes décisives, son début de campagne est un bon retour sur investissement", décrit la BBC.



Avec 6,94/10 (en onze rencontres), l’ex de Genk figure aussi parmi les plus réguliers de toutes la Premier League. Il est devancé par le trio de Southampton Danny Ings (7.47), Jannik Vestergaard (7.33), James Ward-Prowse (7.17), par la doublette de Villa Jack Grealish (7.33) – Emiliano Martinez (7) et par le Hammer Michail Antonio (7.42).



Selon ce classement, Kevin de Bruyne arrive en deuxième position à City. Youri Tielemans n’est pas sur le podium chez les Foxes.