Timothy Castagne: "J'arrive au bon moment et je ne compte pas m'arrêter là"

Timothy Castagne fait partie des 4 nouveaux appelés par Roberto Martinez.

"Ce n'est pas une consécration mais une étape dans ma carrière, a-t-il expliqué à notre micro. Mon rêve a toujours été de porter le maillot des Diables et de faire honneur à mon pays. Cela arrive au bon moment car je suis en forme. Je ne compte pas m'arrêter là."

Et de poursuivre : "J'étais un peu stressé lors du premier entraînement car ce n'est pas facile d'intégrer un groupe comme cela. Ils ont été très gentils. Il n'y a pas de grosses têtes et c'est mieux qu'espéré. J'ai la chance de me retrouver dans un groupe comme cela."

Capable de jouer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche, Timothy Castagne possède un profil idéal. Nombreux sont ceux d’ailleurs qui ont cru qu’il serait repris pour le dernier Mondial en Russie. "C'est à moi de prouver au coach que je peux apporter ma pierre à l'édifice. A moi de montrer à l'entraînement et dans les matches s'il me fait jouer de prouver mes qualités. Tout est entre mes mains. Je comprends que le choix du sélectionneur de ne pas m'avoir repris avant la Coupe du Monde car ce n'est pas facile d'intégrer un joueur avant un tel événement. Ici, c'est le bon moment".

"C'est incroyable de faire partie d'une équipe avec des joueurs du top mondial. Pouvoir s'entraîner avec de tels joueurs, cela va aussi m'aider à progresser", a-t-il encore noté.

A sa position, il y a Thomas Meunier. "Il n'y a pas de rivalité entre nous. On s'entend bien. Pour le moment, il est le numéro 1. Maintenant, je peux aussi jouer à gauche. Je suis polyvalent. Je vais apprendre énormément à son contact", insiste Timothy Castagne.

Le défenseur de l’Atalanta Bergame pourrait, à 22 ans, effectuer ses grands débuts sous la vareuse des Diables rouges à Hampden Park à Glasgow face à un pays coaché par un certain Alex McLeish. Ironie de l’histoire, l’actuel sélectionneur de l’Ecosse a été le premier à faire confiance à Timothy Castagne à l’époque où il a entraîné le KRC Genk lors de la saison 2014-2015.

"C'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. J'espère gagner mais ce sera bien de le revoir", a-t-il souligné.

Castagne a quitté le Limbourg pour la Série A et l’ambitieux club de l’Atalanta en 2017. En Italie, il a mûri, grandi et gagné en expérience. "Tactiquement, j'ai beaucoup appris en Italie. Je dois encore apprendre mais grâce à l'Atalanta, j'ai déjà énormément progresser. Mes qualités ? Physiquement, je tiens à la distance et le coach a besoin de cela. Je cours beaucoup, c'est important dans le système utilisé par la Belgique. Je peux défendre et attaquer aussi. J'espère avoir l'occasion de me montrer. Je ne dois pas apprendre un nouveau système car l'Atalanta évolue comme la Belgique", a-t-il conclu.

Roberto Martinez a assuré, en conférence de presse, que les nouveaux bénéficieront de temps de jeu. L'occasion donc pour Castagne de se distinguer.