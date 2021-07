Timothy Castagne, de retour avec les Diables, ne jouera plus dans cet Euro

Timothy Castagne a retrouvé le "cocon" des Diables rouges ce mercredi. Mais oubliez les rêves fous d'un retour avant la fin de l'Euro. Le défenseur de Leicester City ne jouera plus dans ce tournoi même en cas d'accession des Diables à la finale.

►►► À lire aussi : toute l'actualité de l'Euro 2020

►►► À lire aussi : Kevin De Bruyne et Eden Hazard absents pour le dernier entraînement avant l’Italie

S'il a retrouvé Tubize et les terrains d'entraînements, il doit encore éviter les contacts pendant 5 semaines. Il se "contente" des séances physiques. Il souhaitait retrouver la vie de groupe pour la dernière ligne droite. Et il pourra également profiter de la présence du staff médical de l'équipe nationale pour se remettre au mieux.



Tim, victime de six fractures à la pommette contre la Russie, sera ce vendredi à Munich pour assister au quart de finale contre l'Italie.