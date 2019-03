Tielemans: "Quand d'autres joueurs vont revenir, ce sera au coach de faire des choix"

Les Diables ont très bien commencé leur campagne qualificative pour l'Euro 2020 avec deux victoires en deux matches. Ce dimanche, ils totalisent donc six points grâce à leur victoire contre Chypre, 2-0. Une satisfaction pour tout le groupe évidemment.

Youri Tielemans a réalisé une performance pleine. D'un point de vue collectif, la rencontre a été gérée mais n'était pas non plus de tout repos: "C'était un match compliqué dans le sens ou les conditions n'étaient pas optimales. Le terrain était très sec. C'était difficile de jouer vite... La victoire est au bout, on a marqué très vite. On est bien entré dans le match, je pense que c'est positif. Il faudra continuer comme ça lors des prochains rendez-vous."

Peu à peu, le joueur de Leicester s'installe comme titulaire dans cette équipe des Diables: "Je suis content, les choses vont très bien pour moi en ce moment. Il faut que je maintienne ce rythme pour continuer à faire partie de cette équipe."

Il ne se repose cependant pas sur ses lauriers: "Je pense faire des bonnes prestations en équipe nationale. Je sais que quand d'autres joueurs vont revenir ce sera au coach de faire ses choix mais moi je suis prêt et je n'hésite pas à prendre mes responsabilités."

Le joueur est aussi revenu sur le centième match du capitaine, Eden Hazard, chez les Diables: "On peut en parler toute la journée. C'est quelqu'un d'exceptionnel que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est l'un des joueurs les plus importants de notre équipe. C'est un régal de jouer avec lui."