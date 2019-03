Tielemans ouvre son compteur buts en Premier League

Youri Tielemans a inscrit son premier but sous les couleurs de Leicester City samedi lors du duel entre les Foxes et Fulham en Premier League. Le Diable rouge a bien accompagné une action lancée par l'ancien de Genk Wilfred Ndidi et s'est retrouvé seul face au but vide sur une passe latérale de Jamie Vardy à la 10e minute de jeu. Il a alors évité le retour d'un défenseur d'un joli contrôle orienté pour déposer le ballon au fond des filets.

L'ancien joueur de Monaco, qui avait inscrit cinq buts en Ligue 1 en première partie d'année, a donc signé son 6e but de la saison et monte en puissance avec sa nouvelle équipe. Après des débuts prometteurs, Tielemans a confirmé en délivrant notamment deux assists lors des deux dernières journées de championnat.

Leicester City s'est finalement imposé 3-1 grâce aux buts de Jamie Vardy (78e et 85e) alors que Floyd Ayite (51e) avait égalisé pour l'équipe de Denis Odoi, présent sur la pelouse 90 minutes.

Leicester est 10e de Premier League avec 38 points, Fulham est 19e avec 17 unités.