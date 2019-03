Tielemans : "On peut assumer l'étiquette de favori du groupe"

Youri Tielemans a changé d'air en janvier cela lui va plutôt bien. Il a quitté le soleil monégasque pour la cité des Midlans. Et ce déménagement lui sourit. Lancé par Claude Puel et confirmé par son successeur Brendan Rodgers, le Bruxellois s'est installé rapidement dans l'entrejeu des Foxes.

Déjà auteur d'un but et de trois assists, il vient tout simplement de se montrer décisif pour la 4e rencontre de suite. Un retour en forme qui arrive au bon moment pour les Diables puisque la trêve internationale débute. Et l'occasion aussi de tourner définitivement la page du Mondial en Russie.

La pilule est passée, "Mais il ne faut pas oublier. Je pense que c'était une expérience très positive qu'il faut quand même garder dans nos têtes. Je pense qu'on a fait quelque chose d'historique là-bas. Il faut continuer sur cette note-là. Continuer à être positifs et de bons résultats."

Après le beau parcours des Diables à la Coupe du monde, les choses se sont moins bien passées en Nations League, avec un gros revers 5-2 en Suisse. Mais les Belges n'ont pas fait preuve d'un manque d'humilité selon Youri: "Je pense qu'on est toujours resté humble. On n,e s'est pas pris de haut ou quoique ce soit. Ça a juste été un jour sans. On a bien commencé et puis on a coulé. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec notre mentalité. Ça peut arriver. Malheureusement c'est arrivé au mauvais moment, le jour d'une qualification."

Il est à présent temps de voir vers l'avant pour nos Diables qui n'auront pas de difficulté à assumer leur rôle de favoris dans le groupe I (Russie, Belgique, Ecosse, Chypre, Kazakhstan, San Marin) pour le joueur de Leicester. "Je pense que tous les matches seront importants. La Russie est un très bon adversaire et il faudra vraiment faire attention avec eux. Il faudra être concentré dès le début pour bien commencer cette campagne."

Ce sera ce jeudi contre la Russie à 20h45 sur les antennes de la RTBF.