Tielemans : "On ne se prend pas la tête avec le nom de l'adversaire !"

Youri Tielemans, qui gagne peu à peu ses galons de titulaire en équipe nationale belge, devrait à nouveau recevoir du temps de jeu de la part de Roberto Martinez à l'occasion des déplacements à Saint-Marin et en Ecosse. Le milieu de terrain de 22 ans envisage ces deux voyages avec énormément de sérieux, sans état d'âme quant à la "qualité" de l'adversaire.

"On aborde ces deux matches comme on le fait d'habitude, avec beaucoup de concentration, a souligné Youri Tielemans au micro de la RTBF ce mercredi. La préparation se passe très bien, on a vraiment envie de gagner ces deux matches pour avancer dans notre campagne. On ne se prend pas la tête avec le nom de l'adversaire ! Il n'y aura pas de soucis de déconcentration ou quoi que ce soit."

Transféré de Monaco à Leicester - où il évoluait déjà en prêt depuis plusieurs mois - cet été pour un montant de 45 millions d'euros, l'ancien Ket du Sporting d'Anderlecht ne voit pas ce montant astronomique comme une pression supplémentaire.

"Je me suis très bien senti pendant ma période de prêt à Leicester, et je ne regarde pas vraiment au "prix" !, a repris le Diable Rouge. J'essaie de garder cet esprit positif, et l'équipe tourne très bien aussi. J'ai énormément appris à Monaco et je ne regrette pas du tout d'avoir fait le choix d'être allé là-bas, mais il était temps pour moi d'évoluer, de connaître autre chose. J'essaie de continuer à progresser."

Plusieurs Diables Rouges ont rejoint la Pro League cet été : Vincent Kompany, Nacer Chadli, Simon Mignolet... Mais Youri Tielemans assure, avec le sourire, que Vince the Prince n'a pas "encore" tenté de le rapatrier chez les Mauves !

"Le retour de Diables Rouges en Pro League, c'est positif pour les joueurs, comme pour le championnat belge, a repris le milieu de terrain de Leicester. Cela rend le championnat plus attractif, c'est très positif pour la Belgique en général. Mais la génération "dorée" ne tourne pas la page, c'est un nom qui nous a été donné comme ça, mais nous, tout ce qu'on veut faire, c'est gagner nos matches et prester le mieux possible."