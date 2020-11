Tielemans : "On est bien sorti du vestiaire pour montrer notre envie en 2e période"

La Belgique s'est imposée 2-1 face à la Suisse en match amical joué à huis clos mercredi soir au stade Den Dreef de Louvain. Les Diables Rouges étaient inhabituellement faibles en première période avant le réveil durant la deuxième partie de rencontre.

"Il ne faut pas oublier le contexte du match. C'est une partie amicale où l'entraineur a réalisé beaucoup de changements. On a eu beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de débutants ce soir. C'est une équipe qui n'a pas souvent évolué ensemble donc... pas du tout finalement depuis qu'ils sont en sélection. On a eu deux jours pour préparer ce match, il ne faut pas oublier cette donnée", a analysé Youri Tielemans, seul élément belge monté à la pause.

"En première période, il faut chercher le système et s'habituer aux équipiers et ensuite, en deuxième mi-temps, on est bien sorti du vestiaire. On a montré notre envie de gagner et cette faim, en fin de rencontre, quand on a été mis sous pression. On a gardé le bloc derrière et parfois, c'est comme cela qu'il faut défendre. Il faut rester bien compact, ensemble, et Simon Mignolet, une fois que le ballon passait, était là. On a livré une prestation très réaliste et c'est la manière dont on doit avancer en tant qu'équipe", a conclu l'auteur de la passe décisive sur le premier but de Michy Batshuayi.