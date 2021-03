Tielemans : "Même s'il est un des meilleurs milieux au monde, je ne vais pas demander des conseils à Kevin De Bruyne"

Avant d’aborder le match en République tchèque, on souhaitait avoir le sentiment de Youri Tielemans sur la prestation belge contre le Pays de Galles. Et la première remarque qu’il fait concerne ce malheureux but encaissé en tout début de match.

"On doit être attentifs à ne pas manquer de concentration en début de match. Ça, on devra y être attentif, et corriger le tir. C’était probablement un manque de concentration. Par contre, le point positif c’est qu’on n’a pas paniqué, on n’a pas laissé le doute ou la frustration contaminer notre football. Et on a été efficaces, avec des occasions et des buts".

Et donc, après cette première victoire face à l’équipe théoriquement la plus forte de notre groupe E, le ton est déjà donné.

"Oui, on veut se qualifier directement, et le plus vite possible. Si on est les "favoris " du groupe, ça, c’est un terme pour les journalistes, mais c'est vrai qu'on veut tout gagner, match par match, tout simplement".