Tielemans : "Je ne pensais pas obtenir autant de temps de jeu dans ce Mondial"

Youri Tielemans s'est présenté à notre micro à l'issue de l'entraînement des Diables Rouges, jeudi après-midi à Dedovsk, le premier après leur défaite en demi-finale mardi à Saint-Pétersbourg contre la France (1-0). "On avait de l'ambition dans ce Mondial. On l'a montré sur le terrain. On a tout tenté pour aller en finale, mais en football ce n'est pas toujours possible. A titre personnel, je suis très heureux d’avoir participé à cette Coupe du monde. J’avais de grandes attentes, elles ne se sont pas toutes réalisées. Pour être honnête, je ne pensais pas obtenir autant de temps de jeu (ndlr : 90 minutes contre l'Angleterre, quelques minutes contre la Tunisie et le Brésil). Quand je suis entré, j’ai montré que j’avais l’envie et la hargne. Peu de gens s’attendaient à nous voir aller aussi loin. Une victoire samedi effacera une partie de la déception de la défaite contre la France", a notamment confié le milieu de terrain de l'AS Monaco. "Il n'a pas manqué grand chose. Un petit but. Nous ne devons pas être trop déçus et nous devrions aller à fond pour cette troisième place."

Pour récolter celle-ci, la Belgique devra prendre le meilleur sur l'Angleterre : "Ca va être une autre partie par rapport au premier match contre les Anglais. Il n’y aura pas d’avantage psychologique pour nous. On a gagné la première manche, ils voudront sans doute se venger. Sur le terrain, nous serons très concentrés et très impliqués pour gagner. Je suis prêt, si l'entraîneur fait appel à moi, je répondrai présent."

"Je retiens deux images de ce Mondial : la victoire sur le Japon, acquise alors que notre adversaire menait de deux buts, et le succès sur le Brésil. Gagner contre une grande équipe, ça fait toujours quelque chose", a aussi ajouté le Belge à notre micro.