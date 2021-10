Tielemans imperturbable malgré les doutes sur sa prolongation, les grands d’Europe attentifs

Le contrat de l’ancien anderlechtois expirera en 2023 et des négociations sont en cours pour le prolonger , explique-t-on outre-Manche. Des rumeurs font également état du refus de Tielemans face à une proposition particulièrement avantageuse.

Achat le plus cher de l’histoire du club (45 millions d’euros), Tielemans ne deviendra sans doute pas le transfert sortant le plus élevé à Leicester (NDLR : Maguire avec 87 M) mais pourrait ramener un sacré pactole à l’équipe de Brendan Rodgers.

Après les avances supposées de Liverpool cet été, d’autres prétendants seraient entrés en piste. M​anchester United, Chelsea, Barcelone, la Juventus, le Real Madrid, l’Atletico Madrid et le Bayern Münich ont été cités avec plus ou moins de conviction.

Brendan Rodgers, manager des Foxes, s’est empressé de mettre fin à ces bruits de couloirs. "J’ai entendu des rumeurs. Mais il n’y a pas de refus. Il n’y a rien", a déclaré récemment Rodgers. "Il y a juste un dialogue entre le club et l’entourage de Youri. Le club attend une réponse mais ce sont des choses qui sont hors de mon contrôle", a ajouté le coach nord-irlandais.

Des clubs prestigieux qui ne laisseraient pas Tielemans insensible. "Un nouveau contrat ? Il y a des négociations en cours mais cela ne veut pas dire que je vais signer. On verra bien. Je suis ouvert à tout et je veux disposer de toutes les options qui s’offrent à moi", déclarait Tielemans en septembre.

Depuis lors, ces discussions autour de son contrat ne semblent pas avoir perturbé le Diable rouge, toujours aussi fringuant sous le maillot des Foxes. Brendan Rodgers a d’ailleurs félicité son joueur pour son professionnalisme. "On ne peut pas remettre en cause sa loyauté envers l’équipe et sa mentalité. Je comprends très bien les enjeux de cette histoire. Si son engagement ou sa concentration étaient impactés, ça deviendrait un problème. Mais je ne vois pas du tout cela chez Youri. Il est tellement professionnel !"