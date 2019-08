Tielemans et Leicester battent Castagne et l'Atalanta, Trossard vainqueur contre Valence

Leicester City s'est imposé 2-1 en amical vendredi soir face à l'Atalanta Bergame. Youri Tielemans était bien présent avec les Foxes et a joué 90 minutes. En face Timothy Castagne a lui aussi disputé toute la rencontre. On signalera également que Ruslan Malinovsky, récemment transféré depuis Genk, a joué la première période.



Les buts de Leicester ont été signés par Ayoze Perez (62e) et Jamie Vardy (76e) alors que Luis Muriel a marqué pour l'Atlanta sur penalty (89e).



Leandro Trossard a lui joué 78 minutes lors de la victoire 2-1 de Brighton&Hove Albion contre Valence. Dans l'après-midi, Benito Raman a affronté Villarreal avec son équipe Schalke 04. Les pensionnaires de Bundesliga se sont imposés 3-1. Raman a joué 75 minutes.