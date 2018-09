Tielemans buteur, n'évite pas la défaite de Monaco contre l'OM, Chadli sur le banc

L'Olympique de Marseille a battu l'AS Monaco ce dimanche soir (2-3). Les choses avaient plutôt bien commencé pour Marseille puisque Mitroglou a ouvert le score juste avant la pause. Mais Youri Tielemans, titulaire avec Monaco ce soir a rétabli l'égalité au retour des vestiaires. Falcao a ensuite inscrit le but du 2-1 à la 53ème minute, inversant complètement la situation. Mais Marseille y a cru et a bien fait. Thauvin, monté à l'heure de jeu, a remis les siens dans la partie à la 74ème minute en inscrivant le but du 2-2 et Germain a donné l'avantage à Marseille à la 89ème minute. Nacer Chadli, arrivé cette semaine du côté du Rocher est resté sur le banc pour cette rencontre.