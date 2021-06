Thorgan Hazard sur le style des Diables Rouges : "On n’essaye pas de copier l’équipe de France"

Après leur victoire arrachée face au Portugal en huitièmes de finale de l’Euro 2020, les Diables s’apprêtent à affronter l’Italie ce vendredi. Thorgan Hazard, auteur du but salvateur contre la Selecção, s’est présenté au micro de notre journaliste ainsi qu’à la traditionnelle conférence de presse.

Très en forme ces derniers temps sous les couleurs de la Belgique, Thorgan Hazard est de plus en plus décisif en équipe nationale comme en témoigne son magnifique but face au Portugal : "C’est le plus beau que j’ai marqué avec les Diables car c’est un match important et je donne la victoire à l’équipe. Avant je pensais trop à marquer, maintenant je me dis juste que je dois tenter ma chance. C’est rentré contre le Portugal mais peut-être que mes 10 prochaines frappes passeront au-dessus."

Positionné sur le flanc gauche, Thorgan occupe un rôle plus défensif qu’avec son club de Dortmund : "Peut-être que c’est ma meilleure place avec la Belgique car c’est dur de trouver une place devant dans cette équipe. Ma meilleure place c’est sur le terrain mais je préfère quand même jouer à d’autres positions".

Face au Portugal, les Belges ont souffert physiquement et cette rencontre risque de laisser des traces : "On a dépensé beaucoup d’énergie car on a péché dans la conservation du ballon en 2e mi-temps. Et puis ils ont poussé et on était trop concentré sur le rôle défensif au lieu de jouer au ballon. On a beaucoup souffert mais l’Italie aussi contre l’Autriche. Ça sera peut-être bénéfique de ne pas avoir joué de prolongations. On a progressé car maintenant on souffre tous ensemble mais on ne peut pas jouer tous les matches comme ça. Si tu n’as pas le ballon et que tu ne te crées pas d’occasion, tu ne peux pas gagner".

Avant de reprendre sur l’Italie, le prochain adversaire des Diables : "Elle a fait forte impression à tout le monde, surtout en phase de groupes, ça sera un beau challenge de les battre. Tactiquement l’Italie c’est très costaud. C’est une nouvelle équipe italienne plus joueuse qui marque beaucoup".

Enfin, Thorgan Hazard a terminé en répondant à la question d’un journaliste français : "On n’essaye pas de copier l’équipe de France. On a marqué quelques buts depuis le début de la compétition. On essaye de jouer mais parfois ce n’est pas facile. On va essayer de monter en puissance." L’élimination des bleus ? "Nous, on veut juste aller au bout. Je ne sais pas si c’est mieux de se taper la France ou la Suisse, tous les matches vont être compliqués".