Thorgan Hazard : "Pour aller loin dans un tournoi il faut savoir souffrir" - 27/06/2021 La Belgique s'est imposée 1-0 face au Portugal en huitième de finale de l'Euro grâce à un but de Thorgan Hazard. Le joueur de Dortmund est évidemment heureux d'avoir éliminé les tenants du titre et a eu une pensée pour sa famille : "On est content. Sur le but je pensais à mes filles et à ma femme surtout. C’est pour ça que j’ai fait ce petit geste pour elle". Sur son but, le natif de Braine-le-Comte ne s'est pas posé de question : "J’ai tenté ma chance. J’ai eu une occasion avant, j’ai tenté et ça a été contré. J’ai un bon ballon, dans ces matchs-là il faut tenter sa chance et elle est bien partie. Le gardien s’attendait à ce qu’elle parte d’un côté et elle est partie de l’autre côté. Je suis très content d’avoir marqué aujourd’hui". En sortant le Portugal, les Diables ont sorti les tenants du titre. Une victoire importante pour la Belgique qui a tout de même beaucoup souffert : "Ça joue, ce n’était pas facile. C’était un match très compliqué. En première mi-temps je pense que les deux équipes attendaient un peu l’erreur de l’autre. En deuxième mi-temps ils nous ont dominé, on a souffert mais on a bien défendu et on a eu un peu de chance aussi avec le poteau. Thibaut a sorti quelques ballons aussi et on a très bien défendu ensemble. Pour aller loin dans un tournoi il faut savoir souffrir". Le point négatif de la soirée est la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne et Eden Hazard. L'inquiétude de Thorgan pour son frère est présente : "Je pense que c’est derrière la cuisse. Pour moi c’est lui l’homme du match aujourd’hui. Il a défendu, il a gardé les ballons, il a fait tourner les adversaires. C’est le point négatif avec Kevin qu’ils soient sortis sur blessure. J’espère qu’ils vont vite se retaper". Il reste donc à espérer que Kevin De Bruyne et Eden Hazard seront retapés pour le quart de finale face à l'Italie vendredi.