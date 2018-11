Thorgan Hazard : "On a eu une médaille, on espère avoir une coupe"

Etincelant et ultra-décisif (10 buts et 5 assists toutes compétitions confondues) avec le Borussia Mönchengladbach, 2ème de Bundesliga, Thorgan Hazard poursuit son ascension avec beaucoup de maturité et de détermination.

"Tout va bien, on a encore gagné ce week-end. On est dans une bonne position au classement. L'équipe joue bien, elle gagne. On joue un peu plus offensivement que la saison passée. On a beaucoup de confiance, on a gagné 3-0 au Bayern Munich. Tout ça prouve qu'on a beaucoup de qualités. Il y a aussi beaucoup de concurrence donc les joueurs doivent se donner à fond. Il ne faut cependant pas s'enflammer, il faut rester cool, tempère le n°10 de 'Gladbach. A nous maintenant de continuer de travailler pour obtenir quelque chose en fin de saison. Notre ambition, c'est de viser les places européennes. Cette saison, Dortmund est très bien parti. Ca va être difficile d'aller les chercher, c'est le favori."

Depuis le Mondial, le milieu offensif de 25 ans a fêté sa quatrième titularisation contre l'Ecosse et est monté au jeu lors des trois autres matches des Diables. Un signe de confiance de la part de Roberto Martinez.

"Quand je viens, j'espère toujours avoir du temps de jeu. Après, il y a des joueurs qui sont en place depuis un moment et qui ont déjà fait de très belles choses dans le passé. Qui sont aussi en forme. Je sais que ce n'est pas facile de jouer dans cette équipe, assure-t-il. De mon côté, je fais tout pour. J'essaye de faire de faire de bonnes prestations dans mon club et de montrer que je mérite ma place quand le sélectionneur a besoin de moi. C'est une équipe avec beaucoup de qualités donc il faut être patient. Je connais mon rôle. Dans ce 3-4-3, je peux jouer aux trois positions devant mais j'ai joué sur le flanc les derniers matches, notamment au Mondial. Ce n'est pas mon poste préféré, ce n'est pas là où je suis le meilleur mais si on fait appel à moi sur le flanc, je répondrai présent et j'essayerai d'aider l'équipe."

Ca serait un honneur de battre le record d'Emile Mpenza

Et Thorgan Hazard de se projeter sur les deux prochaines échéances des Diables : "Cette semaine, on est là pour finir le travail. On est bien parti. On va essayer de bien négocier le match à domicile pour aller en Suisse avec beaucoup de confiance. On va essayer de finir premiers. Tout le monde pense que ça va être facile contre l'Islande mais il ne faut pas se mettre ça dans la tête. On a aussi pas mal de blessés dans l'équipe mais tous les joueurs qui seront là auront envie de jouer et de gagner comme d'habitude. La Nations League ne change pas grand chose. C'est vrai que c'est une petite compétition en plus. Ca donne un peu plus d'importance aux matches. Et puis, un trophée c'est toujours bien. On a eu une médaille (le bronze au Mondial, ndlr), maintenant on espère avoir une coupe."

Avec 28 buts inscrit en Bundesliga en 125 matches depuis la saison 2014-2015, le Soulier d'Or 2013 a dépassé Marc Wilmots (27 réalisations) au classement des meilleurs buteurs belges dans le championnat allemand et peut légitimement espérer battre le recordman Emile Mpenza, auteur de 33 pions.

"J'espère que je vais le battre avant la fin de la saison, sourit-il. Ca serait un honneur pour moi. J'avais dit au début de saison que je voulais faire mieux que la saison dernière au niveau des statistiques (11 buts et 9 assists toutes compétitions confondues), je pense que c'est bien parti. C'est plus facile actuellement pour les joueurs offensifs car l'équipe gagne et joue vers l'avant. J'espère que ça va continuer comme ça."

Un temps pressenti pour reprendre les rênes du Real Madrid après le limogeage de Julen Lopetegui, Roberto Martinez est resté à la tête des Diables. Une très bonne nouvelle pour le joueur.

"Je ne sais pas s'il a été en contact avec le Real. Il se sent bien ici et c'est bien qu'il reste. Surtout qu'on a déjà perdu quelques membres du staff (Thierry Henry et Graeme Jones, ndlr)."

Après Eden et Thorgan, un autre Hazard commence doucement mais sûrement à faire parler de lui. Arrivé au Cercle Bruges cet été, Kylian enchaîne les bonnes prestations et a marqué son premier but en Pro League il y a une semaine contre Mouscron.

"Je suis vraiment content pour Kylian. Il a eu deux saisons compliquées mais maintenant, il commence à se montrer et à s'affirmer. Il prend de plus en plus de minutes dans les jambes, il commence à être décisif et il fait des bons matches. Je suis très content pour lui" conclut le grand frère avec fierté.