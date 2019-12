Thorgan Hazard : "Mon passage à Dortmund m'aidera à être plus régulier dans mes prestations"

Après cinq saisons au Borussia Mönchengladbach, Thorgan Hazard a décidé de changer de crèmerie cet été en franchissant un nouveau palier dans sa carrière pour signer au Borussia Dortmund. Au BVB, le Diable rouge ne semble pas dépaysé, loin de là. Régulièrement titulaire, il a déjà inscrit deux buts et fourni sept passes décisives cette saison.

Pierre Deprez l’a rencontré cette semaine et a entre-autres parlé avec lui de ces premiers pas dans son nouveau club. "Ce n’est pas la même dimension qu’à Gladbach", a rapidement constaté Hazard. "Dortmund est un plus grand club où l’on a plus de responsabilités, plus de pression. Ceci-dit, j’ai été très content et très fier d’avoir pu faire partie d’un club comme 'Gladbach'. Cette équipe est toujours dans mon cœur et reste un très bon club en Bundesliga."

L’ailier belge estime toutefois qu’il peut encore faire mieux lors de la deuxième partie de saison. "Je suis encore en période d’adaptation même si j’ai pris mes marques et je joue souvent. Comme il y a plus de pression, tu n’as pas le droit de faire deux mauvais matches de suite. Quand ça arrivait à Gladbach, je restais quand même titulaire le match suivant. Ici à Dortmund, on ne peut plus se le permettre. C’est important car ça me permet de progresser au niveau de la régularité."

Avec huit saisons chez les pros dans son dos et ce nouveau step atteint, Thorgan Hazard sent qu’il est déjà dans la deuxième partie de sa carrière et ce malgré son jeune âge (26 ans). "Cette deuxième partie commence ici à Dormtund où je me sens très bien. La première est passée avec des hauts et de bas mais aujourd’hui, je suis dans un très grand club et c’est un grand honneur pour moi. On peut toujours progresser tant que le corps dit oui mais j’ai le sentiment d’avoir accompli pas mal de mes rêves comme celui de jouer avec mon frère en sélection par exemple. Mon seul autre rêve serait de jouer avec mes autres frères dans la même équipe."