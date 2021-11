Thorgan Hazard : " Moi, si je peux acheter Eden, je le fais tout de suite ! "

Des deux Hazard appelés sous les drapeaux, il est celui qui affiche la meilleure forme en club. Pendant qu’Eden tente de surnager au Real Madrid, Thorgan Hazard est en pleine bourre au Borussia Dortmund. Et retrouve les Diables Rouges pour la première fois depuis l’Euro. Au deuxième jour du rassemblement des Diables avant le double match contre l’Estonie et le Pays de Galles, Thorgan Hazard a évoqué son retour en sélection, qu’il n’avait plus fréquenté depuis l’Euro. " J’ai été blessé au premier match de championnat avec le Borussia, et il m’a fallu un peu de temps pour revenir " explique le joueur de Dortmund et des Diables. " Le coach m’a fait revenir petit à petit en augmentant mes minutes. J’ai joué à plusieurs positions… et même back gauche ! Mais j’aime bien : la tâche importe plus que le poste, et ces rotations me permettent d’étoffer mon jeu. Je suis celui qu’on appelle quand il faut dépanner et ça me permet d’apprendre… même si bien sûr, et je ne l’ai jamais caché, ma position préférée est derrière l’attaquant. "

3 images Thorgan Hazard buteur avec Dortmund © Belga

Absent lors des cinq dernières sorties des Diables, Thorgan Hazard a vécu de son salon la désillusion de la Nations League. " On était déçu, évidemment, puisqu’on espérait ramener un premier trophée… Mais il n’y a qu’un vainqueur et les matches se sont joués sur des petits trucs (sic). Contre la France, notre première période était magnifique… et puis, on a donné des cadeaux. Mais il va falloir se relever, et on est là pour faire le travail d’ici le Qatar. On a un noyau de qualité, et c’est normal qu’il y ait des attentes : nous aussi, on est les premiers déçus quand on ne gagne pas. J’espère que la prochaine (NDLA : le Mondial au Qatar donc…) sera la bonne ! "

" Eden ? C’est à lui de tout faire pour sortir de cette petite galère… "

Impossible d’éviter le débat autour du sort de son frère au Real Madrid : apte physiquement, Eden Hazard ne quitte pourtant plus le banc… et son départ est déjà annoncé au mercato. " Eden est un joueur de classe mondiale, et c’est notre capitaine ! Donc sa sélection ici n’est pas juste un cadeau pour lui offrir des minutes. Mais c’est vrai que sa situation est difficile : il n’a jamais connu la banquette… mais c’est à lui maintenant de tout faire pour se sortir de cette petite galère ! (sic) C’est vrai que son concurrent Vinicius est très en forme, mais le seul conseil que je peux donner à Eden, c’est de travailler, encore et encore. Et de prouver son importance quand il monte au jeu : vous savez, vous pouvez faire basculer un match sur cinq minutes… Quant à savoir s’il doit partir ou pas au mercato, c’est une discussion qui ne concerne que lui et son club… "

3 images Les deux Hazard réunis sous le maillot des Diables Rouges © Tous droits réservés

Et de terminer par une pirouette estampillée Hazard : pour la toute première fois, et selon le célèbre site www.transfertmarkt.de, la valeur financière d’Eden (25 millions d’euros) est passée sous celle de Thorgan (27 millions) ! " Si Eden a encore la volonté et la motivation pour se battre et inverser sa situation au Real ? On verra ça samedi… " répond Thorgan en guise de clin d’œil. " Comme ça, je lui mets un peu la pression… Pour ce qui est de nos valeurs financières, je m’attendais à cette question… D’abord, ce n’est qu’un site qui donne ses valeurs… et je ne sais pas comment il fait ses calculs. Ensuite, et surtout, sachez que si j’avais les moyens de m’acheter, moi à 27 ou Eden à 25, sans hésiter j’achète Eden ! " Clair : chez les Hazard, on a le sens du crochet court.