Thorgan Hazard marque son premier but pour Dortmund

Thorgan Hazard a inscrit son premier but sous les couleurs du Borussia Dortmund samedi lors d'un match amical entre les Allemands et l'Udinese. Arrivé cet été en provenance du Borussia Mönchengladbach, Hazard a pu compter sur un gros coup de main de la défense italienne, catastrophique à la relance. Le Diable rouge a ainsi pu récolter le ballon en toute liberté aux abords du petit rectangle et ouvrir le score en faveur des siens après cinq minutes de jeu seulement.

Dortmund a fini par s'imposer 1-4 grâce aux buts de Götze (19e), Weigl (28e) et Brandt (44e). Axel Witsel a disputé la deuxième période.