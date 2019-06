Thorgan Hazard: "Le Real Madrid est un club qu'Eden a toujours eu dans son cœur, j'ai envie de le voir avec le maillot"

Thorgan Hazard - © RTBF.be

Thorgan Hazard : «Le Real Madrid est un club qu’Eden a toujours eu dans son cœur» - Football -... « The Gardian » annonce que le Real Madrid et Chelsea ont enfin trouvé un accord en ce qui concerne le transfert d’Eden Hazard. Cela tournerait autour des 100 millions, une somme à laquelle il faut ajouter des bonus. L’officialisation ne devrait donc plus tarder. Lors d’une rencontre exclusive accordée à la RTBF ce mercredi 5 juin, Thorgan Hazard nous avouait : « « J’espère pour lui que ça va se réaliser. Il a été correct et a rendu de très bons services durant de nombreuses années à Chelsea ».