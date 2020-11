Thorgan Hazard : "Je ne sais pas si Eden pourra venir, ça risque d'être compliqué, mais il va bien"

Ce lundi, c’est Thorgan Hazard qui s’est présenté lors de la conférence de presse des Diables Rouges. Et le joueur de Dortmund en a profité pour balayer pas mal de sujets, notamment sur son frère, Eden, positif au Coronavirus : "Il va bien. Il a été testé positif au Covid-19, mais il ne présente pas de symptôme. Il est en bonne santé. Je ne sais pas par contre s’il pourra venir, ça risque d’être compliqué. Eden est chez lui en quarantaine. Il en avait enfin fini avec ses blessures et maintenant il ne peut pas jouer à cause du virus."

Si les réponses sur l’état de son frère laisse à penser qu’Eden ne sera pas présent lors des trois rencontres avec les Diables Rouges, Thorgan est lui bien de retour après sa blessure. "Cela fait du bien. On a beaucoup de matches dans une période assez courte et on doit finir le boulot. Mais je suis content, j’enchaîne les matches et ma blessure n’est plus là. Après, on a un groupe assez large et on va essayer de gagner les trois rencontres" poursuit Thorgan.

Des matches qui devront peut-être se faire sans Romelu Lukaku. Le joueur de l’Inter est toujours bloqué en Italie. Les joueurs seraient contraints d’observer une quarantaine en Italie si un cas positif a été détecté dans leur club. Une absence jugée importante par le joueur de Dortmund : "Jouer avec lui, c’est toujours mieux. Il marque à chaque match et pèse sur les défenses. On sait les ballons qu’il aime et comment il faut jouer avec lui, ainsi que son importance dos au but. On se connaît parfaitement, mais il y a d’autres attaquants pour faire le boulot. On a beaucoup de grands joueurs qui peuvent aussi faire le boulot mais c’est vrai que c’est mieux quand Lukaku est présent."

De toute façon, il faudra effectivement faire le boulot. Et Thorgan est bien motivé pour tenter de "remporter les trois rencontres. Même si on enchaîne les matches en ce moment, on a un groupe large et je sais que les entraîneurs sont assez intelligents pour ne pas griller les joueurs. Après c’est aussi à nous de répondre présent et rien ne nous empêche de dire stop si l’on a besoin de repos. Le coach fera son équipe et on va essayer de gagner les trois matches, ça c’est une évidence", conclu Thorgan Hazard.

La sélection belge se retrouve ce lundi pour aborder trois matches internationaux. Un match amical face à la Suisse, et deux matches de Nations League contre l’Angleterre et le Danemark.