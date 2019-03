Thorgan Hazard: "J'ai dit à Eden qu'il pourrait s'arrêter seulement quand j'aurai atteint 100 matches"

Titulaire face à la Russie et à Chypre, Thorgan Hazard s'est dit très content du temps de jeu accumulé avec les Diables rouges en ce mois de mars. Placé sur le flanc gauche, plus en retrait par rapport à sa position en club, il s'est trouvé à son aise. "Je me suis bien senti sur les deux matches. C’est un poste un peu différent de mon poste habituel. Le coach m’a mis dans cette position là, j’essaye de m’adapter et de faire de mon mieux pour que l'équipe gagne."

Alors que son frère, Eden, a atteint la barre des 100 matches en sélection, Thorgan a défendu les couleurs des Diables rouges pour la 21e fois. Il ne compte pas s'arrêter là et espère partager de bons moments avec son frère encore très longtemps. "121 caps à nous deux? On ne va pas s'arrêter là. J’ai dit à Eden qu’il pourrait s’arrêter quand j’aurai atteint 100 matches."