Thorgan Hazard enchaîne, Ronaldo vendange : les stats de la victoire létale des Diables Rouges contre le Portugal

Grâce à cette victoire, la Belgique est parvenue à se hisser en quarts de finale pour la quatrième fois consécutive dans un tournoi majeur. Elle a été battue à ce stade de la compétition au Mondial 2014, par l’Argentine, et à l’Euro 2016, par le pays de Galles, avant d’atteindre le dernier carré du Mondial 2018. Espérons que cette année soit la bonne.

Si les Diables ont gagné, ils le doivent à une incroyable efficacité. La Belgique est le 3e pays qui parvient à s’imposer lors d’une rencontre de cet Euro 2020 avec un seul tir cadré. La France et la Finlande, respectivement contre l’Allemagne et le Danemark, avaient déjà signé pareille performance. À l’inverse, jamais le Portugal n’avait connu la défaite à l’Euro en tirant 23 fois au but.

Dominateur mais pas concret, le Portugal a aussi hérité de 3 corners, contre aucun pour les Belges, qui n’ont d’ailleurs jamais réussi à tirer dans le rectangle adverse (0/5).

Les Portugais ont gaspillé face à la Belgique, à l’image de Cristiano Ronaldo qui a tenté à plusieurs reprises sa chance sur coup-franc. Depuis l’Euro 2004, CR7 est le joueur qui s’est le plus essayé à cet exercice… sans toutefois inscrire le moindre but. Il a tenté 28 fois sa chance sur coup-franc direct, quatre fois plus que tout autre joueur sur la période (7 pour Andrea Pirlo, Deco et le Croate Darijo Srna)