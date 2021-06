Thorgan Hazard : "Eden avait peur à la fin du match mais maintenant ça va déjà mieux, il travaille énormément"

Présent en conférence de presse à quelques jours du quart de finale de l’Euro face à l’Italie, Thorgan Hazard en a profité pour donner des nouvelles de son frère Eden, sorti en se tenant l’arrière de la cuisse droite face au Portugal : "Il avait peur à la fin du match mais maintenant ça va déjà mieux. Il travaille énormément, il a envie d’aider l’équipe et d’être décisif. Eden est très important pour l’équipe. On ne sait pas encore s’il sera là ou pas mais s’il est absent, on a d’autres joueurs qui peuvent remplir son rôle".

Au lendemain du huitième de finale face à la Selecção, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez a annoncé qu’il n’y avait pas de dommages structurels majeurs pour Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid était d’ailleurs au travail dès 8h30 ce mardi matin avec le staff médical.

Face aux Portugais, Eden Hazard s’est démené comme… un diable : "C’est vrai que ce n’est pas le 1er à aller à la guerre. Il s’était aussi battu de la sorte face au Brésil à la Coupe du monde. Il a réalisé un gros match, il a fait du bien à l’équipe en gardant le ballon et en provoquant les défenseurs portugais. Ça n’a pas été une saison facile pour lui mais on a pu voir qu’il donnait tout. Il n’a pas ménagé ses efforts contre le Portugal, il allait à fond et gagnait ses duels. J’espère qu’il pourra continuer comme ça".