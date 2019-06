Thorgan Hazard : "Eden a pu réaliser son rêve, il le mérite"

Thorgan Hazard a disputé son cinquième match consécutif dans le onze de base des Diables rouges samedi contre le Kazakhstan. Le futur ailier du Borussia Dortmund s’est montré plutôt discret en première période mais s’est montré davantage lors des 45 dernières minutes.

"C’est la première fois que j’enchaîne autant de matches en sélection. Je suis content de cela", a réagi Hazard au terme de la rencontre. "Je me sens bien dans cette équipe et dans cette position, de mieux en mieux même car au début j’ai dû m’adapter au système et aux consignes du coach."

Avec un Eden Hazard 'muet' avant sa présentation au Real Madrid, nous avons saisi l’occasion pour interroger Thorgan au sujet du transfert de son frère, honoré pour sa 100e cape avec la Belgique en présence de sa toute sa famille ce samedi.

"C’est assez mouvementé en ce moment dans la famille. Ça va enfin commencer à se calmer. Tout le monde était là pour fêter Eden aujourd'hui. On a fait une belle photo ensemble, c’est un beau souvenir. Je suis très fier et très content pour son transfert au Real. Il a pu réaliser ce rêve. Il y a beaucoup de monde qui est fier qu’Eden signe au Real. Il le mérite car il a tout donné pendant 7 ans. C’est bien que ça se soit terminé en bons termes avec Chelsea. Ça me fera plaisir de le voir sous ce maillot."