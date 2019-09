Thomas Vermaelen et Vissel Kobe avancent en Coupe

Le Vissel Kobe, avec Thomas Vermaelen aligné toute la rencontre, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'Empereur, la Coupe du Japon, en battant Kawasaki Frontale 3 buts à 2, mercredi.

Kobe avait pris le large grâce à Yamaguchi (38e), Furuhashi (45e+3) et Ogawa (63e) avant de voir Kawasaki revenir dans le coup via Kobayashi (70e) et Kurumaya (85e).

Kobe a enregistré le retour de l'Allemand Lukas Podolski. Le champion du monde 2014 n'avait plus joué depuis le mois de mai en raison d'une infection virale. Il est monté au jeu à 10 minutes du terme.

En championnat, Vissel Kobe est neuvième avec 32 points en 26 rencontres.