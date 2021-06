Thomas Vermaelen : "Au Japon, je me suis toujours entraîné en ayant les Diables dans un coin de ma tête"

Après Thorgan Hazard, Thomas Vermaelen s'est lui aussi prêté au jeu des questions. D'abord en conférence de presse puis lors d'un entretien individuel, l'expérimenté Diable rouge a partagé son ressenti à quelques jours du début des hostilités.

Et le Belge de 35 ans, souvent en proie aux blessures tout au long de sa carrière, a évidemment été questionné sur son état physique. Il a tenu à se montrer rassurant : "Je me sens bien, je n'ai aucun problème physique. Je me suis bien entraîné avec l'équipe et la préparation s'est bien déroulée. Je suis ultra optimiste pour la suite.'

Replongé dans ses souvenirs footballistiques par le journaliste flamand, Thomas Vermaelen s'est confié, presque nostalgiquement sur ses débuts avec les Diables : "Cela va très vite. Cela fait 15 ans que je suis en équipe nationale. Je me rappelle encore de quand j'étais l'un des plus jeunes de l'équipe. Le temps est passé et aujourd'hui je suis l'un des plus anciens. J'ai déjà connu pas mal de choses dans ma carrière. J'ai joué dans de très grands clubs, j'ai gagné des titres. En équipe nationale aussi, j'ai connu des chouettes moments. Mais j'ai encore de grands objectifs, je veux toujours jouer. Je ne me dis pas "OK, je suis à la fin de ma carrière, je me la coule douce."

Malgré son ambition personnelle, maintes et maintes fois réaffirmée, le Diable rouge a fait un choix périlleux en quittant les championnats européens pour s'installer au Japon et évoluer dans un championnat peu médiatisé. Mais même en posant ses valises là-bas, Vermaelen n'a jamais douté de son niveau : "Les gens ne parviennent pas à s'imaginer quel niveau il y a au Japon. On ne peut évidemment pas comparer la compétition avec l'Europe. J'ai toujours tout donné, je me suis entraîné la bas en ayant les Diables dans un coin de ma tête. Je sais qu'en prenant de l'âge, je risque d'être plus lent, je ne peux rien y changer. Mais qu'on vienne me critiquer sur mes performances en équipe nationale mais pas sur le club où je joue. On verra bien. Le coach m'a toujours fait confiance et j'ai toujours prouvé que j'ai ma place. Il est très objectif, il pense à la qualité d'un joueur et pas au championnat où il évolue."

Alors Thomas Vermaelen titulaire en ouverture face à la Russie ? Intérrogé sur le sujet, il a botté en touche : "Le coach compte sur tous les défenseurs. Il a besoin de tout le groupe. Je n'en ai pas encore discuté avec le coach, il faut que je le fasse."